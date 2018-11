Medisch team: 'Wel of niet ingrijpen is dagelijks gesprek'

Faunabe­heer­ders manen provincie tot duidelijk zwijnenbe­leid

12:43 EINDHOVEN - Moet alle zwijnen in Brabant zo snel mogelijk afgeschoten worden? Of is het beter om de overlast te beperken zonder de hele populatie uit te roeien? Daarover zou de provincie glashelder beleid op papier moeten zetten, zo staat in een advies van de faunabeheerders in de provincie.