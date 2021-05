Medische mondkapjes nu volledig in Nederland gemaakt met hulp van VDL uit Eindhoven

Vrouw gewond nadat ze met haar auto over de kop sloeg midden in woonwijk in Eindhoven

11:44 EINDHOVEN - Een vrouw is vrijdagochtend gewond geraakt bij een auto-ongeluk op de Sint Bonifatiuslaan in Eindhoven. Ze reed door onbekende reden met haar auto tegen geparkeerde wagens in de straat en vloog met auto en al over de kop.