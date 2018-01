Medische wereldprimeur Catharina Ziekenhuis Eindhoven: Koel hart herstelt beter van infarct

Cardioloog-intensivist Luuk Otterspoor uit Oirschot (47) promoveert donderdag aan de Technische Universiteit Eindhoven op deze nieuwe techniek. Die wordt mogelijk de nieuwe wereldstandaard.

Een kloppend varkenshart in de opstelling van LifeTec.

Idee

Het basis-idee is heel simpel: een spier die een opdoffer krijgt, wordt gekoeld om zwelling te voorkomen. Op het sportveld zijn ijspakketten en koud water onmisbaar om zwelling in een enkel tegen te gaan na een botsing of schop. Kan dat niet ook gelden voor het hart, tenslotte ook een spier? Dat vroegen de cardiologen Luuk Otterspeer en Nico Pijls zich af. Otterspoor had eerder in het UMC Utrecht ervaring opgedaan met het koelen van patiënten na een hartstilstand. Pijls, tevens hoogleraar aan de TU/e, is wereldwijd expert op gebied van kransslagader-ziekten.

Dat koeling hartschade kan voorkomen, was al bekend uit experimenteel dieronderzoek. Voor enkele internationale studies bij mensen werden patiënten bij kennis gekoeld via een slang in een grote ader naar een lichaamstemperatuur van 33 graden Celsius. Maar die procedure blijkt voor de patiënt 'vreselijk', zegt Otterspoor. Het duurt een half uur, de patiënt die toch al vol stress zit en pijn lijdt krijgt letterlijk de rillingen over zijn lijf.

Hij ging op zoek naar een manier om alleen het gedeelte van het hart te koelen waar het infarct schade heeft aangericht. Hij maakte gebruik van de 'levende varkensharten' die het Eindhovense bedrijf LifeTec als enige ter wereld kan laten kloppen, vastgemaakt op een testbank.

Onderzoek

Het onderzoek liep van 2014 tot 2015. Het bleek mogelijk om via de katheter die de stent in de kransslagader brengt op de plaats van de verstopping, ook koelvloeistof naar de juiste plek te leiden. Eerst gaat tien minuten een zoutoplossing van 20 graden Celsius naar het schadegebied. Dan volgt de dotterbehandeling, vervolgens weer tien minuten koelen met een oplossing van 5 graden. Dat brengt de temperatuur in de spier terug tot 33 graden.

Tijdens de proeven op de varkensharten bleek dat de temperatuur in het schadegebied al na een halve minuut op de gewenste waarde zat. Dat werd vastgesteld met warmtecamera's en temperatuursondes in het hart. Daarna was het tijd om de koeling toe te passen bij mensen. In 2016 zijn tien mensen met een acuut hartinfarct in het Catharina zo behandeld. Dat verliep in alle gevallen goed. Er deden zich geen complicaties voor, er was minder restschade en patiënten bleken niets te voelen van de lokale kilte in hun hart.

Het paarse deel in dit varkenshart is gekoeld, toont deze opname van een warmtecamera aan. Ook de directe omgeving is koeler dan het hart van 38 graden Celsius.

Veilige methode

Otterspoor noemt de groep van tien mensen 'te klein' om nu al te claimen dat lokale koeling van het hart in alle gevallen de juiste behandeling is. ,,Wel kan ik zeggen dat de methode veilig is en toepasbaar in onze alledaagse praktijk."