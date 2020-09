Mediterrane bakker in oude Intertoys-zaak aan Woenselse Markt in Eindhoven

Zelf is Elyamani Amhaouech kapper van beroep, in een eigen zaak op de Heistraat in Helmond. Een familielid uit Brussel komt als compagnon over om de broden te bakken en de winkel te runnen. Vandaar ook de naam van de nieuwe zaak: Bakkerij Bruxelles, de Franse naam de hoofdstad van België.

,,Zo'n bakkerij had je nog niet op de Kruisstraat en Woenselse Markt. Dat past ook goed in het multiculturele gebied. En alles is vers, we kopen niks in", aldus Amhaouech. Hij is al bezig met de verbouwing die de begane grond moet omtoveren in een bakkerij en broodzaak. Er komen twee ovens te staan waar zijn familielid op ambachtelijke wijze brood gaat bereiden.