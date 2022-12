‘Meeboeren’ en tegelijk werken aan jezelf, dat kan allemaal bij Phood Farm

PHOOD kitchen PHOOD kitchen: nieuw seizoen met plant-to-pla­te gerechten en wellness workshops op De Caai

EINDHOVEN - Het is zover: na negen maanden heropent PHOOD kitchen op De Caai de deuren van de groenste hotspot van Eindhoven. Vanaf vrijdag 2 juli luidt het restaurant het nieuwe seizoen in met verrassende plant-to-plate gerechten, workshops en mock- en cocktailavonden. “Een laagje dieper en gezonder. We brengen het stukje ‘restore’ terug in het restaurantleven, als in restore-rant”, aldus mede-eigenaar Tim Elfring.