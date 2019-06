'Meedoen in de Wijken’ Eindhoven: De taal leren én helpen een doel te bereiken

EINDHOVEN - In het project ‘Meedoen in de Wijken’ werken Humanitas en het Rode Kruis samen, onder meer om mensen van buitenlandse afkomst Nederlands te leren. Woensdag bezocht wethouder Richters het project dat 120 deelnemers heeft.

In het Rode Kruisgebouw aan de Willem van Konijnenburglaan toonden taalcoaches, deelnemers van de taallessen en coördinatoren het belang aan van hun werk. Renate Richters (wethouder van jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering): ,,Het is belangrijk dat deze laagdrempelige mogelijkheid er is om onze taal te leren. Dit is voor mensen van buitenlandse afkomst essentieel om verder te komen. De betrokkenheid van de taalcoaches is geweldig om te ervaren.”

Sushma van Dalfsen, projectleider en coördinator participatie vult aan: ,,De taalcoaches zijn vrijwilligers en daarom soms flexibeler dan een formele taalaanbieder. Onze coaches helpen bijvoorbeeld bij zelfstudie en springen bij wanneer er belangrijke gebeurtenissen zijn. Bij een zwangerschap of bevalling bijvoorbeeld. De betrokkenheid bij de deelnemers biedt op dergelijke momenten extra ondersteuning en veiligheid. Een commerciele aanbieder van taalcursussen zal deze extra stap niet zetten.”

Coördinator taal Annemarie Jansen: ,,De taal leren is het middel, maar het hoofddoel is mee kunnen doen in onze maatschappij. We willen dan ook vooral het doel van onze deelnemers leren kennen. Daar spelen onze taalcoaches op in. In de anderhalf jaar dat we mensen begeleiden, zie je ze groeien in hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.”

Frustrerend

Dorine Verhoeven is een van de 156 taalcoaches. Als verpleegkundige in een consultatiebureau zag ze het belang van taalvaardigheid. Verhoeven: ,,Het gaat in het consultatiebureau over belangrijke dingen. Als het niet goed gaat in de opvoeding of de zorg voor een kind, kun je praten als Brugman, maar als jouw advies niet aankomt omdat je elkaar niet begrijpt is dat frustrerend. Toen heb ik besloten dat ik ooit bij wilde gaan dragen, om mensen met een taalachterstand verder te helpen.”

In haar groep zitten drie vrouwen uit respectievelijk Afghanistan, Indonesië en India. Twee van hen hebben een echtgenoot die in Eindhoven werkt.

Hoog opgeleid

De Indiase Tripti Kalia is hoog opgeleid in haar land. ,,Ik heb in mijn thuisland een bachelor handel en economie afgerond. Nu doe ik een bakkersopleiding bij het Summa college. Mijn droom is om ooit een eigen bakkerij te hebben.” De uit Indonesië afkomstige Lasma Lasma werkt als orderpicker. ,,Maar ik heb een master titel in de financiële wetenschappen. Zonder een goede beheersing van de taal kan ik hier in Nederland niets mee.”