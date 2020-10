Meekijken op de IC van het Catharina Ziekenhuis: Corona én in coma maar met liefde verzorgd

Heel even legt ze haar hand op de arm van haar patiënt. ,,Ik ben Sabine’’, zegt ze tegen de man in diepe slaap ,,Het is vandaag 16 oktober. Ik verzorg u vanavond tot 11 uur. We gaan u draaien.’’



Sabine van Wezel is verpleegkundige op de intensive care van het Catharina Ziekenhuis. Hier krijgen de kille cijfers over het stijgende aantal ic-opnamen een gezicht. Daarom groet Sabine iedere patiënt die ze ziet. Telkens als ze een kamer binnenstapt, stelt ze zich voor. ,,Ik heb het mezelf aangeleerd’’, zegt ze. ,,Daar ligt een mens, ook al is hij nog zo diep in coma.’’