Meelezen met criminele chats redde Brabanders van een gewelddadige dood

Louis Buelens krijgt in Eindhoven alsnog eerbetoon dat hij verdient

17:40 EINDHOVEN - Karel Buelens is geen prater. En van zoveel volk bijeen op het Louis Buelenspad in Eindhoven, genoemd naar zijn neef, wordt hij nog stiller. Maar trots is de 71-jarige zeker. ,,Het is fijn dat er zoveel mensen zijn; dat is toch een eerbetoon voor Louis. Dat is wel het minst dat 'm verdient", klinkt het in sappig Belgisch bij de onthulling van het naambordje op het pad in het Amandelpark in Vaartbroek.