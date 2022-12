Meepraten over de toekomst van De Wielewaal

OPINIE Mohamed Ihattaren die terugkeert bij PSV? Het is bijna niet voor te stellen

Mohamed Ihattaren had momenteel eigenlijk moeten schitteren tijdens het WK voetbal in Qatar. Drie jaar geleden hadden veel Nederlandse voetballiefhebbers althans die hoop, toen hij goede vorm toonde binnen een zwalkend PSV. De huidige realiteit is totaal anders. Ingewijden schetsen het beeld dat het voormalige supertalent momenteel op zoek is naar zichzelf, ver weg van iets wat ook maar op topvoetbal lijkt.

