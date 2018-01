Meer 50-plussers in Eindhoven zitten in acute geldnood

Chronische ziekte

Een paar maanden terug kwam er zo via WIJeindhoven een 64-jarige Eindhovense op het spreekuur. ,,Haar wasmachine was stuk en ze had geen geld om een nieuwe te betalen. Ze had nog schulden uit de tijd dat haar dochter bij haar woonde, en moest rondkomen van 6,39 euro per maand. Zes euro!", zegt Bakens.



,,WIJeindhoven is heel bevlogen met haar zaak bezig, maar kan haar geen geld geven." Het Steunpunt is er dan om de ergste druk van de ketel te halen, met dank aan sponsoren en subsidie van de gemeente. ,,Wij hebben in dit geval leefgeld gegeven voor tien dagen, en een tweedehands gereviseerde wasmachine geregeld." Na intern overleg is besloten om hier ook nog een stap extra te doen. ,,We hebben de achterstallige premie voor de zorgverzekering betaald, om te voorkomen dat de problemen erger worden." Want wie in Nederland zijn zorgpremie niet betaalt, wordt als wanbetaler verplicht een veel hogere premie te betalen.