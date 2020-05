‘Meer aandacht voor wijken in Omgevingsvisie Eindhoven’, belooft wethouder Torunoglu

EINDHOVEN - Meer aandacht in de Omgevingsvisie voor de wijken van Eindhoven en niet alleen voor de binnenstad. Dat was wel de belangrijkste toezegging die wethouder Yasin Torunoglu gisteravond in de gemeenteraad heeft gedaan. Een poging om de discussie uit te stellen, kreeg alleen steun van Ouderen Appèl Eindhoven en LPF.

De kritiek was bijna raadsbreed: ,,Eindhoven moet zich niet blind staren op de binnenstad” (Robin Verleijsdonk, D66). ,,We moeten de balans zoeken: ook buiten de Ring moeten we goed zoeken naar mogelijkheden om te bouwen, met respect voor historie en groen” (Ellen Schoumacher, PvdA). ,,Kan de wethouder toezeggen dat hij ook andere delen van de stad gaat betrekken bij de verdichtingsopgave? (Rob Gordon, CDA). En die wethouder zei dat toe, na een korte schorsing om iets te eten, in verband met de ramadan. ,,Ik knoop het goed in mijn oren. U wil een inclusieve woningbouwontwikkeling met betaalbare woningen in de binnenstad én ook in de stadsdelen. We zijn al bezig om dat uit te werken. Daar krijgt u binnenkort meer over te lezen in het Woonprogramma en de Gebiedsplannen voor de stadsdelen.”

Torunoglu noemde de Omgevingswet een ‘monster’ omdat die alle complexe wet alle bestaande wetten over de fysieke leefomgeving combineert. De Omgevingsvisie is nog maar het begin van het proces waarbij straks bijvoorbeeld bestemmingsplannen niet meer bestaan. En die visie van Eindhoven is slechts een éérste voorzichtige versie waarin eigenlijk alleen bestaande beleidsplannen zijn opgenomen. De uitwerking volgt nu met Omgevingsplannen en de beleidsnota's. Daarna wordt ook de visie weer aangepast en verder ingevuld, zo benadrukte de wethouder.

‘We zijn er nog lang niet’

Hij verwierp dan ook de poging van Ouderen Appèl en LPF om de behandeling van de visie uit te stellen totdat Den Haag bekend heeft gemaakt wanneer de wet wordt ingevoerd. Waarschijnlijk een jaar later dan gepland: 1 januari 2022. Zonder wet geen visie. En: corona verandert de wereld, het stuk is dan waardeloos. Maar ook: het is een nog onvoldragen stuk. De fractie deelden daarmee het oordeel van een zestal insprekers dat daarmee ook deze krant haalde. ,,Maar we hebben de tijd juist hard nodig om ons goed voor te bereiden, daarom is het juist een voordeel dat we een jaar extra krijgen, want we zijn er nog lang niet", aldus Torunoglu. En de mogelijke veranderingen die de corona-crisis met zich meebrengt, kunnen altijd nog aangebracht worden, zei de bestuurder, die een ruime meerderheid van de raad achter zich vond.

