Meer aanmeldingen, maar nog geen teken van kamernood bij studenten in Eindhoven

Het aantal aanmeldingen van studenten is in Eindhoven niet minder dan andere jaren, integendeel. De cijfers van Fontys Hogescholen over hun Eindhovense opleidingen illustreren dat: halverwege augustus hadden 6898 Nederlandse studenten zich aangemeld, bijna 600 meer dan een jaar eerder. Voor buitenlandse studenten was dat 1777 tegenover 1642 aanmeldingen in 2019.