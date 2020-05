Meer afval? Meer afvalbakken in Eindhoven

EINDHOVEN - Het is een bijkomend effect van de corona-crisis: er wordt momenteel veel meer afval geproduceerd dan in normale tijden. In Eindhoven leidt dit tot een paar fikse problemen. Er is sprake van meer bijzetafval, omdat de ondergrondse afvalcontainers in de stad (nog) sneller vol zijn dan gebruikelijk. En er is meer sprake van zwerfaval.