Meer bedrijven in de regio ondanks coronacrisis

Rabobank raakt binnen week ruim drie ton kwijt door massaal vals geld omwisselen via pinautoma­ten

5 januari DEN BOSCH - Familie en vrienden van bewoners van het Osse woonwagenkamp hebben in 2015 binnen een week ruim drie ton aan vals geld omgewisseld, aldus het Openbaar Ministerie. Ze deden dat via geldautomaten van de Rabobank in en rond Oss. De hoofdverdachten zijn niet gevonden.