Meer boetes op komst voor Eindhovens bijzetafval

Althans, dat is het plan van het Eindhovense college van B en W, dat verwikkeld is geraakt in een hevige strijd tegen het zogenoemde bijzetafval op tal van plekken in de stad. Dat die strijd steeds verder in hevigheid aan het toenemen is, kondigde de inmiddels naar Gelderland vertrokken milieuwethouder Jan van der Meer van GroenLinks enkele weken geleden al aan in de gemeenteraad. Zijn opvolger Rik Thijs is inmiddels bezig met het verder concreet uitwerken van nieuwe maatregelen.