Meer boetes voor negeren rood kruis, ook in Zuidoost-Brabant

17 vaten met onbekende chemica­liën gedumpt op Park Forum in Eindhoven

10:53 EINDHOVEN - Oplosmiddelen, benzine, diesel of oliën: voor de milieu- en omgevingsdienst is het nog onbekend welke chemicaliën er dinsdagochtend op het Park Forum in Eindhoven zijn gedumpt. Wel is duidelijk dat daar vijftien vaten van 20 liter en twee vaten van 5 liter achtergelaten zijn.