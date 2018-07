Meer camera's rond PSV-supporterscafé De Aftrap in Eindhoven

Zonnepane­len­veld tussen Best en Eindhoven met een educatief tintje

19 juli EINDHOVEN - De eerste stappen zijn gezet om Het Zonneveld Best te realiseren. Het veld bevindt zich aan het begin van de Eindhovenseweg-Zuid in Best, aan het einde van de Boschdijk in Eindhoven, tegen de A2 aan. Projectontwikkelaar Gerald Van Kessel laat op een veld van vijf hectare zonnepanelen aanleggen met een capaciteit van vijf megawatt. De vergunning is rond.