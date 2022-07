Meer dan een alleen een bierfestival bij het Evoluon

Van de 38 brouwerijen bij de zesde editie van het bierfestival is Adroit Theory uit het Amerikaanse Purcellville veruit het populairst. Zondagmiddag staan er om half vijf wel twintig mensen in de rij, ieder met een of meer glazen (van echt glas) van 15 centiliter in de hand.

Onder hen Jasper Borgdorff uit Utrecht. Een keuze heeft hij nog niet gemaakt tussen Imgagination Atrophy (een double milk caramael macchiato stout), Down To Die (een double NEIPA), Seige (triple NEIPA) en Two Hundred (imperial stout with coconut, cacao, pretzel, peanut butter and maple). De laatste lijkt met een alcoholpercentage van 14 procent iets voor de vermetele drinker. Bij het lezen van de catalogus helpt het als je de Engelse taal machtig bent.

Mix van werkbezoek en ontspanning

Borgdorff, uitbater van ‘bierrestaurant Taplokaal Gist, ziet zijn komst naar het Evoluon als een mix van een werkbezoek en ontspanning. ,,Ik kom hier natuurlijk veel bekenden tegen, maar ben vooral een liefhebber van speciaal bier. Daarbij lopen Amerikaanse brouwerijen wel voorop. Zeker de laatste tien jaar zijn er heel veel merken en soorten bijgekomen.” Het zal voor hem nog een moeilijke keuze worden…

Toch lonken er ook andere namen, zoals La Rulles uit het Waalse Habay. De blonde ale van 7 procent proeft naar de laatste trend wat zuur en fris. De ‘menage à trois’ van Freigeist uit Stolberg (Duitsland), een dark sour with forest berries, is ook niet te versmaden.

Quote We hebben hier het mooiste decor van de wereld Erwin van Moll, organisator

Organisator Erwin Van Moll overziet vanaf zijn dj-podium een deel van het festivalterrein als hij bluescoryfee Muddy Waters Long distance laat zingen. ,,We zijn heel tevreden. Ondanks dat het beide dagen met 2500 mensen uitverkocht is, oogt het niet overvol. En we hebben hier het mooiste decor van de wereld. Het is ook meer dan een bierfestival. Er is met alle foodtrucks ook veel lekker eten en mensen genieten van de muziek. Ik ook, ja. In een vorig leven was ik muziekproducent.”

Aan de andere kant wacht de Rotterdamse Patricia Praalder op haar partner Raymond Hulzebos tot ze verder kan met het dobbelspelletje Quixx. Hij staat in de rij voor een portie frites met topping van Dirty Fries. Het is hun eerste bezoek aan Van Moll Fest en zij vindt dit het leukste bierfestival tot nu toe. ,,Borefts in Bodegraven heeft weliswaar een goede naam, maar hier staan alle Nederlandse en veel buitenlandse toppers.”