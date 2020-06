Meer dan een miljoen hotelovernachtingen in Eindhoven maar 2020 wordt een somber jaar

EINDHOVEN - Het aantal hotelovernachtingen in Eindhoven steeg in 2019 voor het eerst boven de miljoen. Met in totaal 1.053.000 overnachtingen was er een groei van 9 procent ten opzichte van 2018 en een verdubbeling in negen jaar tijd. De cijfers over 2020 zullen door corona een stuk somberder zijn. De branche denkt bovendien dat de gevolgen ook in 2021 nog merkbaar zullen zijn.

Door de stijging van het aantal hotelovernachtingen, kwam er ook meer toeristenbelasting binnen. Volgens wethouder Monique List belangrijk omdat juist deze crisistijd vraagt om investeringen in Eindhoven en in het bijzonder de binnenstad.

Zakelijke markt nog lastig