Meer doden dan normaal: DELA plaatst (weer) koelcontainers bij uitvaartcentra

EINDHOVEN - Uitvaartorganisatie DELA heeft in onder meer Eindhoven koelcontainers geplaatst om het grote aantal overleden mensen te kunnen koelen. Het bedrijf heeft het 's winters sowieso al drukker, maar door corona is het aantal doden zo hoog dat er extra ruimte nodig is.

Normaal gesproken liggen de lichamen in het pand van een uitvaartcentrum, waar plek is voor zo'n negen overledenen. Maar sommige daarvan liggen overvol. De ruimte is daarom uitgebreid met containers op parkeerplaatsen, waar maximaal acht overleden mensen in kunnen liggen.

Bij crematorium Rijtakkers in Eindhoven staan twee van die containers, zegt locatiemanager Patrick Verrijth. Dat gebeurde ook in de eerste golf, maar waar destijds vooral sprake was van een piek, merkt Verrijth nu dat de druk langer aanhoudt. ,,Op sommige dagen is het vrij rustig, maar als het druk is, worden de containers al echt gebruikt.”

De containers zijn verspreid over het land, en staan in Brabant onder meer ook in Den Bosch, Tilburg, Uden en Nieuwkuijk.

Drukte verspreid

Donderdag publiceerde DELA hoe druk het deze dagen is in de uitvaartcentra. Vergeleken met de eerste golf is het in Brabant iets rustiger. In januari, de periode waarin de meeste mensen overlijden, ligt de drukte op zo'n 100 procent. Maar dankzij corona is dat opgelopen tot zo'n 120 tot 130 procent.

Volledig scherm Drukte in de uitvaartcentra, volgens DELA. © DELA