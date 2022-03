Meer fatsoen, makkelijk gezegd maar nu moet de Eindhovense gemeenteraad het nog laten zien

EINDHOVEN - Na vier grimmige jaren in de Eindhovense gemeenteraad keert het fatsoen de komende jaren weer terug. Dat is tenminste de unanieme hoop van de nieuwe raad die donderdagavond voor het eerst bijeen was tijdens de duidingsavond over de afgelopen verkiezingen.

Ze gingen er zo nu en dan met gestrekt been in de afgelopen raadsperiode. Niet goed voor de onderlinge verhoudingen en niet goed voor de stad, zo klonk het donderdag eensgezind. En ook niet goed voor het vertrouwen in de politiek, zo vonden veel raadsleden die daarbij ook verwezen naar de dramatische opkomst bij de recente verkiezingen.

Beleefdheden

De verharding en de kentering die nodig is, het was door GroenLinks lijsttrekker Rik Thijs nadrukkelijk op de agenda gezet van de duidingsavond. Een duidingsavond waarop alle partijen hun zegje konden doen over de verkiezingsuitslag, Veelal beleefdheden waarbij GroenLinks (de grote winnaar met 9 zetels) de meeste felicitaties mocht ontvangen.

Voor een aantal aanwezigen ook de eerste bijeenkomst op het stadhuis en dat zorgde hier en daar ook voor wat zenuwen. Bij de 18-jarige Nicolas Knoester bijvoorbeeld. De piepjonge lijsttrekker van Forum voor Democratie beet in aanloop naar de verkiezingen flink van zich af maar had donderdag, toen hij zijn zegje mocht doen, even een black-out. Hij herpakte zich later door, geheel in traditie van Forum, de vloer aan te vegen met de media die volgens hem de grote schuldige zijn van de lage opkomst bij de verkiezingen. ,,Op televisie was alleen maar aandacht voor de oorlog in Oekraïne.”

Later verwijzen

Volgende week worden Knoester en zijn collega-raadsleden officieel geïnstalleerd en zal ook snel duidelijk worden hoeveel waarde gehecht moet worden aan de mooie beloftes voor meer fatsoen. ,,Maar als het toch een keer uit de hand loopt, kunnen we altijd verwijzen naar deze avond”, zo constateerde Thijs na afloop van de duidingsavond tevreden.

Thijs maakte ook bekend dat Mario Jacobs de informateur is die komend weekend met alle partijen in gesprek gaat. Over welke rol en bijdrage ze willen leveren in de komende raadsperiode. Jacobs was tot vorig jaar wethouder in Tilburg en is momenteel dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas.

Draai naar links

Een aantal partijen solliciteerde donderdag al nadrukkelijk naar een plekje in de nieuwe coalitie. Andere lijsttrekkers hielden zich nog wat meer op de vlakte. Gezien de uitslag, waarbij veel progressieve linkse partijen het goed deden, ligt een coalitie in die hoek voor de hand. Aan de andere kant verliep de samenwerking tussen GroenLinks, CDA, PvdA en VVD de afgelopen vier jaar ook boven verwachting goed. De vraag is natuurlijk of met name die laatste partij de afslag naar links wil maken.