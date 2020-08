Meer frituren dan feesten in studentenhuis Liqorice

Nog altijd komt bij iedere speciale gelegenheid de zelf gebrouwen dropdrank op tafel in de Ampèrestraat. Toch danken ze die naam niet aan hun huislikeur, weet Friso Buurman. ,,Het verhaal gaat dat de toenmalige bewoners nogal faalden met de studie. Dus kregen ze als bijnaam droppen, verwijzend naar drop-outs.”

Veel van de vertelde anekdotes spelen zich af op jaarlijkse huisfeest na het NK roeien. Berucht was het indoor-tuinfeest, waarvoor ze binnen overal kunstgras aanlegden. Meest recent was het frituurfeest, waar het uithangbord van een Belgische frituur nog aan herinnert. Ook de rest van het jaar draait de frietpan overuren. Regelmatig rinkelt dan ook de huistelefoon om te vragen of die nog aanstaat. Hij wijst naar het haast antieke toestel in de keuken. ,,Meestal zijn het oud-huisgenoten of bewoners van een ander huis die bellen. Ik vermoed dat er nog maar weinig studentenhuizen zijn met een vaste lijn.”

Vooraf bellen voor een bezoekje is wijs, want Liqorice is geen studentenhuis waar het iedere avond bal is. Van januari tot juni gedragen de bewoners die aan wedstrijdroeien doen zich als voorbeeldige studenten, die nauwelijks drinken en bijtijds op één oor liggen. ,,Ik train dan acht keer in de week”, vertelt Kees Boerlage. Voor anderen loopt dit zelfs op tot veertien traingen.

In hun huis woonden verschillende bekende roeiers, zoals Sander de Graaf. Hij vertrok omdat het Woenselse studentenhuis toch niet de perfecte plek bleek om zich voor te bereiden op de komende Olympische Spelen.

Toch houden de zeven bewoners – ook zij die op een andere manier actief zijn binnen de roeivereniging– veel rekening met elkaar, bijvoorbeeld door vroeg én voedzaam te koken. Op het poetsrooster staat dat wie verzaakt dit behalve met een grote krat bier ook kan afkopen met hetzelfde bedrag aan kwark. Al is dat meer ironisch, volgens Kees. ,,Zoveel kwark past niet eens in de koelkast.”

De heren vormen een hecht huis. Friso: ,,Als iemand op zijn bed tv ligt te kijken, is het normaal dat je er gewoon naast ploft.”

Pronkstuk is de kano aan het plafond. ,,Als je die geen hebt, ben je geen echt roeiershuis.” Enige tijd hing daar ook het ontvreemde wapen van Tachos, het andere roeiershuis met wie ze in gezonde rivaliteit leven. Toen zij hun schild terug wilden, werden ze prompt opgemerkt en weggejaagd door een brede buurman met grote hond. Exemplarisch voor de wijk Woensel-West en de goede band die ze naar eigen zeggen met de buren onderhouden. Misschien wel omdat die van Liqorice zelden last hebben. Op wat frituurwalmen na dan.