Meer gamen door corona: gamecentra redder in nood

Velen doen dat thuis, maar wie zelf geen spelcomputer of game-pc heeft kan buiten de deur terecht. In Eindhoven zijn het Esports Center op Strijp-s en Gameroom040 aan de Schootsestraat de plekken waar iedereen zonder eigen spelcomputer een plek vindt om rustig en veilig een potje te gamen. Van PlayStation tot PC, van Xbox tot Nintendo Switch, bijna elk systeem is voor handen in de centra. Populaire games als FIFA, Fortnite en Call of Duty zijn ook aanwezig. Net als de richtlijnen van het RIVM.

Hygiëne voorop

En dus gelden bij de gamesbedrijven strenge hygiëneregels. ,,Normaal gesproken hebben we 22 PC’s in één ruimte staan, die hoeveelheid gaan we nu halveren en verdelen over twee ruimtes. Elf stuks per ruimte. Zo zorgen we dat bezoekers zo weinig mogelijk risico lopen op besmetting tijdens het spelen”, aldus aldus Bas van Helmondt, medeoprichter van Esports Center over de risicospreiding.