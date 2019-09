Meer gedupeerden pgb-sores Eindhoven

PSV-fans woest om ‘gesol met tijden’

6:30 EINDHOVEN - Midden in de nacht thuis na een uitwedstrijd, de weekendplanning in de soep en wedstrijden missen. Supporters balen van het omgooien van het speelschema van de eredivisie. Met name bij PSV is de wedstrijdagenda aangepast. En daar heeft de supportersvereniging geen goed woord voor over. ,,Dit is parasiteren op de loyaliteit van supporters.”