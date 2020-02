Meer groen in de stad? Natuur neemt langzaam bezit van oude Volvo in Eindhoven

De lente ontspringt door een rooster boven de motorkap van de zandgele Volvo 244 DL uit 1978. Een plukje onkruid heeft een weg door het motorblok gevonden en heeft ook de storm van afgelopen weekend overleefd. Meer groen in de stad, dat ziet ook Ineke Paijens graag gebeuren. Maar nu het groen letterlijk op een al een jaar voor haar deur geparkeerde oldtimer groeit, is ze er minder blij mee. Ook andere bewoners van de Hagenkampweg Zuid klagen maar niemand weet van wie de Volvo is. ,,Ik heb nog wel gezien dat hij hier geparkeerd werd. Door een leuke blonde jongen. Ik dacht die gaat naar PSV. Dit is een van de weinige straten in de buurt waar nog gratis geparkeerd kan worden dus bij iedere wedstrijd staat het hier vol.”