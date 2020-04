Meer herberekeningen voor alimentatie door coronacrisis

Door de coronacrisis zien veel zelfstandigen en ondernemers hun inkomen ineens verschrompelen of in het uiterste geval zelfs compleet wegvallen. De vaste lasten moeten wel gewoon voldaan worden en dat stuit soms op acute problemen, bijvoorbeeld bij alimentatiebetalingen. Op korte termijn levert dat in een enkel geval problemen op, maar vooral op lange termijn verwachten gespecialiseerde advocaten een toename van verzoeken om herberekening.

Juriste Karin van Doorn van De Alimentatiebalie uit Eindhoven zegt al meerdere vragen over het onderwerp te hebben gekregen. ,,Kinderen zijn meer thuis, dus misschien dat mensen zich dan sowieso meer met het onderwerp kinderalimentatie bezighouden. Wie ineens een fors deel of het volledige inkomen verliest, kan recht hebben op meer alimentatie of juist minder alimentatie hoeven te betalen. Het kan aan twee kanten invloed hebben, dus die van de betaler of de ontvanger."

Tijdelijke oplossing

Een alimentatieverplichting is niet zomaar eenzijdig omlaag te brengen, zo geeft Van Doorn aan. Wel kan in onderling overleg tot een tijdelijke oplossing worden gekomen, bijvoorbeeld met behulp van een mediator.

Bij Aben & Slag Advocaten (met kantoren in Helmond en Weert) herkent men de door Van Doorn gesignaleerde tendens nog niet. Wel zal er de komende maanden langzaam maar zeker meer behoefte aan aanpassingen zijn, zo voorziet de al bijna dertig jaar aan het kantoor verbonden Elly Stals. ,,Dat kun je bijna met zekerheid zeggen, omdat de voorspelling nu is dat een behoorlijk aantal mensen hun baan kan verliezen. Leidt dat tot inkomensverlies, dan komt dit zeker in de nodige huishoudens ter sprake. Op dit moment loopt alles voor velen nog door, behoudens voor degenen die als tijdelijke kracht hun functie verliezen of ondernemen in een branche die geraakt wordt. Natuurlijk zullen er mensen zijn die zich nu al afvragen wat ze met hun alimentatieverplichtingen moeten doen, maar de grootste hoeveelheid werk voor ons zal later volgen."