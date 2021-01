Meer inzet studenten Fontys voor samenleving

EINDHOVEN - Nu gaan studenten van Fontys afzonderlijk op stage, maken hun verslag en dat is het. Maar dat moet anders. Straks gaan ze in groepjes en werken samen aan een maatschappelijke vraagstuk. Fontys gaat meer dienstbaar zijn aan de samenleving, is de bedoeling.

Fontys is nog te veel de hogeschool waar studenten hun opleiding volgen en een diploma halen. ,,We willen veel meer betekenen", zegt collegevoorzitter Joep Houterman (58). In maart trad hij aan als opvolger van Nienke Meijer.

Fontys heeft een nieuwe strategie. Houterman ging daar maandagmiddag op in tijdens de (digitale) nieuwjaarsreceptie. Er is geen sprake van een grote ommezwaai. Fontys wil vooral beter doen wat de onderwijsinstelling al deed.

De individuele snipper

Onder het motto ‘Fontys for Society’ legt Fontys zich meer toe op maatschappelijke vraagstukken. Het onderwijs dient meer betekenis te krijgen. Voor student en docent, maar ook voor de bedrijven en organisaties waar de gediplomeerde straks gaat werken.

Volledig scherm Joep Houterman © Kees Martens/DCI Media

Houterman geeft een voorbeeld: de student gaat niet op stage, schrijft een verslag en is daarmee klaar. ,,We stellen ons voor dat studenten actiever zijn met praktische vragen, begeleid en in groepjes. Het gaat om de inzet van meerdere studenten en niet om de individuele snipper van een student. Dat vraagt om een structurele, gezamenlijke samenwerking", legt hij uit.

Quote Als je vraagt of Fontys daar stroef in is, is het antwoord ja. Daar doen we te ingewik­keld over.” Joep Houterman, Collegevoorzitter Fontys Hogescholen

Soms, en corona bespoedigt dat, willen sommigen in de arbeidsmarkt een switch maken naar een ander beroep. ,,Wij moeten dat flexibel mogelijk maken. Daarbij moeten we de waarde bepalen van wat iemand in zijn beroepsleven al gedaan heeft. Deze mensen hebben bagage bij zich. Bij de nieuwe opleiding hoort een bijpassende fasering. Als je vraagt of Fontys daar stroef in is, is het antwoord ja. Daar doen we te ingewikkeld over.”

Meer tempo

Hij geeft als voorbeeld iemand die als onderwijsassistent (mbo) werkt en binnen twee jaar in deeltijd een hbo-diploma behaalt als groepsleerkracht basisonderwijs. ,,Daar staat normaal vier jaar voor. Flexibiliteit zit in het erkennen van eerder verworven competenties, in de mogelijkheid om meer tempo te maken als je dat wilt. Het is soms best ingewikkeld om er de goede papieren bij te krijgen. Toch ben ik daar optimistisch over.”

Ook valt er meer te halen uit de relatie met afgestudeerden. ,,Daar zijn wij niet supergoed in, zal ik maar zeggen. Tienduizenden, waarschijnlijk honderdduizenden, hebben hun opleiding bij Fontys gevolgd. Die lijst is lang. Voor ons verloopt een gesprek met een oud-Fontysstudent altijd makkelijker. Dat kunnen we beter.”

Aan de bak

Dat alles vereist dat Fontys aan de bak moet. ,,Hoe gaan wij dat beter doen? Onderliggende systemen en processen moeten daartoe ingericht worden.” De campus aan de Rachelsmolen wordt aantrekkelijker, ook voor de buitenwacht. ,,Het moet een begrip worden dat je bij Fontys eens naar binnenloopt. Het geheel is interessant genoeg zijn om eens naar toe te gaan.”

Het goede nieuws is, vindt hij: ,,We beginnen niet bij nul. We ontwikkelen verder wat we al doen, maar dat mag iets steviger en robuuster. Gelukkig zit er veel steun in de organisatie voor deze aanpak. Het moet niet zo zijn dat mensen zeggen: Kijk wat ze nou weer verzonnen hebben.”