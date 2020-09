Meer labruimte nodig in Eindhoven? Nee, meer coronatests!

EINDHOVEN - Laboratoriumruimte vorderen in de regio Eindhoven, om de wachtlijsten voor coronatests weg te werken? Dat is niet nodig. De deuren staan wijd open bij Diagnostiek voor U (DvU) aan de Eindhovense Boschdijk. Burgemeester John Jorritsma hoeft daar echt geen druk voor uit te oefenen, zegt secretaris Lynn Rulkens van DvU.

,,Maar dan moeten er wel meer testsets komen", voegt Rulkens daar aan toe. ,,Want daar zit ’em het in, dat is het echte probleem. Die zijn er gewoon te weinig. Ruimte om te testen hebben we hier voldoende. En ook is er in ons laboratorium voldoende capaciteit om die tests te contoleren op coronabestemmingen. Maar we hebben simpelweg niet genoeg testsetjes om nog meer te kunnen testen.”

Lees ook Burgemeester Jorritsma wil ook particuliere labs voor coronatests, om de testcapaciteit te verhogen Lees meer

Diagnostiek voor U reageert daarmee op de aankondiging van Jorritsma dat hij als voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat onderzoeken of de overheid ruimte kan opeisen bij particuliere laboratoria.

Gedwongen

Jorritsma heeft de laboratoriumruimte nodig omdat er landelijk gezien te weinig ziekenhuislaboratoria beschikbaar zijn om alle door de GGD Zuidoost-Brabant afgenomen coronatests te controleren op besmetting. Daardoor nemen de wachtlijsten voor de drie teststraten van de GGD in Eindhoven, Helmond en Eersel steeds verder toe en worden mensen gedwongen naar teststraten buiten deze regio.

In het laboratorium van het particuliere DvU worden coronatests gecontroleerd van mensen die door de huisarts met een medische verwijzing zijn doorgestuurd en voor een aantal klanten, waaronder de GGD Rotterdam. De tests van mensen die door huisarts zijn verwezen, neemt DvU zelf af in een eigen teststraat.

,,Wij werken echt snel, in vergelijking met de wachttijden bij de GGD:, stelt Rulkens vast. ,,Hier ben je binnen een dag aan de beurt. En de uitslag van de test is ook snel beschikbaar, zodat je uiterlijk binnen achtenveertig uur weet of je besmet bent met Covid-19 of niet.”

Ander probleem

Woordvoerder Lilianne van Kaauwen van PAMM in Eindhoven wijst op een ander probleem als er labruimte opgeëist wordt. PAMM is een gezamenlijk laboratorium in stichtingsvorm van de Eindhovense ziekenhuizen, en voert momenteel dagelijks 1100 coronatests per dag uit voor die ziekenhuizen, voor verzorgingstehuizen in de regio en voor huisartsen.

,,Als de burgemeester hier laboratoriumruimte vordert, dan gaat dat ten koste van die tests”, zegt Van Kaauwen. ,,Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Wij testen bijvoorbeeld ook zorgpersoneel. Het zou daarom inderdaad mooi zijn als de Veiligheidsregio dan ook extra testsets meebrengt, zodat ook wij het aantal dagelijks afgenomen aantal testen verder zouden kunnen opvoeren.”

Debat

Daarmee sluit PAMM zich aan bij de oproep van Diagnostiek voor U dat er meer testsets moet komen. Over de vraag waarom er te weinig testsets beschikbaar zijn, wordt in de Haagse politiek inmiddels een steeds hoger oplopend debat gevoerd tussen de Tweede Kamer en premier Mark Rutte. Volgens de premier is de vraag naar het aantal tests aanvankelijk te laag ingeschat. Ook zouden fabrikanten onvoldoende testsets leveren.

Een woordvoerder van burgemeester Jorritsma kon gisteren nog niet zeggen hoever de burgemeester inmiddels gevorderd is met zijn plan en welke laboratoria Jorritsma daarbij op het oog heeft.