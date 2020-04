Meer maaltijdbezorgers en bezorgrestaurants in de stad

Het Catharinaplein in Eindhoven ziet oranje van de mensen. De felgekleurde tenues van maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd.nl vallen op. Ook de groene koelboxtassen van riders, zoals Deliveroo haar maaltijdbezorgers noemt, springen in het oog. Zijn het er nou zo veel, of vallen ze extra op door een gebrek aan ander publiek?



,,Het aantal bezorgers is sinds de coronacrisis in Eindhoven met zo'n tien procent toegenomen", zegt Joris Wilton, woordvoerder bij Thuisbezorgd. Het bedrijf heeft in Eindhoven nu tegen de vierhonderd bezorgers rondrijden. Eindhoven is een van de veertien steden waar Thuisbezorgd werkt met eigen bezorgers voor restaurants die geen eigen bezorgservice hebben, zoals bijvoorbeeld Mc Donalds en lokale ondernemers. In Helmond en de dorpen in de regio regelen de restaurants de bezorging zelf, met hulp van het platform Thuisbezorgd.nl.