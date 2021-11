Meer mensen nemen muziekles, maar niet bij het CKE in Eindhoven

Visser nuanceert. ,,Nu lijkt het of het heel slecht gaat met het CKE, maar dat is niet zo. Onze eerste opdracht vanuit de gemeente gaat goed. Dat is het aanbieden van amateurkunst, mensen in de wijken betrekken bij cultuur en cultuuronderwijs voor scholen. Hier krijgen wij subsidie voor en hierin zijn we heel erg gegroeid. Tijdens corona hebben we allerlei projecten gedraaid in de wijken met bewoners.”



Als gevolg van de daling in cursisten zijn er geen ontslagen gevallen en Visser verwacht deze ook niet. ,,Wel is deeltijdontslag verleend. In 2020 is de formatie als gevolg van deeltijdontslag met 0,56 FTE afgenomen. Voor dit cursusjaar is dat nog onduidelijk, maar wederom te overzien.”