Meer omzet en meer winst voor chipmaker uit Eindhoven NXP

Eindhoven pakt illegale kamerbewo­ning volgend jaar echt aan, mogelijk honderden panden zonder vergunning

1 augustus EINDHOVEN - Illegale kamerbewoning wordt in Eindhoven vanaf 1 januari volgend jaar serieus aangepakt. Dat stelt het Eindhovense college in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente denkt dat er tegen die tijd een duidelijk overzicht is van panden die legaal of illegaal gesplitst zijn voor meerdere bewoners.