Meer onderzoek nodig naar gebruik fijnstof-vangers Longen van de Stad in Eindhoven, zegt Milieudefensie

EINDHOVEN - Het idee om vervuilde lucht in de binnenstad te zuiveren met de zogenaamde Longen van de Stad - bijvoorbeeld in parkeergarages - is niet verkeerd. Maar de gemeenteraad van Eindhoven zou wel wel meer onderzoek moeten laten doen naar het effect van de fijnstoffilters.

Dat schrijft Bernard Gerard van Milieudefensie in een brief aan de raad. Als blijkt dat de fijnstofafvangers inderdaad op jaarbasis tot schonere lucht leiden, zou de gemeente ze moeten voorschrijven voor alle parkeergarages, bestaande én nieuwe. De financiering via een iets hoger parkeertarief kan dan niet het probleem zijn, meent Bernard Gerard van de Eindhovense afdeling van Milieudefensie.

Tent boven parkeergarage Stadhuisplein

ENS Cleanair, de TU/e, de gemeente Eindhoven en Air Liquide plaatsten in het project Longen van de Stad in 2017 en 2018 een tent met tientallen apparaten die fijnstof afvingen. De lucht uit de parkeergarage onder het Stadhuisplein werd daardoor gezuiverd. Uit metingen in de directe omgeving bleek dat de lucht daar een stuk schoner is. En dus gezonder. Tijd om de apparaten overal in de stad verplicht te zetten, luidde de conclusie van ENS en TU/e.

Longen van de Stad, de installatie in Eindhoven, op het Stadhuisplein, zuiverde de lucht uit de parkeergarage.

Het college van B en W erkent dat Longen van de Stad een ‘toegevoegde waarde’ hebben bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar het gemeentebestuur wil de stofafvangers niet verplicht stellen. Er wordt al genoeg gedaan om de stadslucht schoner te krijgen en bovendien zijn niet alle parkeergarages in handen van de gemeente. ‘Voor een stad met hemelbestormende innovatieve ambities als Eindhoven, die met enig vertoon het Schone Lucht Akkoord getekend heeft, vindt Milieudefensie dit een nogal afstandelijke reactie’, schrijft Gerard.

Ook elektrische auto produceert fijnstof

Milieudefensie ziet wel iets in het innovatieve voorstel van de onderzoekers en het bedrijf. Longen van de Stad kan één van de manieren zijn om de binnenstad schoner te maken. Zeker als er komende jaren nog duizenden woningen bijgebouwd worden. Daarom zal het aantal auto's niet zo snel afnemen, vreest Bernard Gerard. Hij wijst er bovendien op dat het niet helpt als we overstappen op elektrische auto’s. Het fijnstof komt vooral van de slijtage van wegdek, banden en remmen, ook bij de stekkerwagens.

Longen van de Stad in een van de zes parkeergarages in Weert. Ook in Eindhoven werd hier een proef mee gedaan.

Maar het onderzoek dat ENS Cleanair/TU/e gedaan hebben, is te beperkt, schrijft Gerard aan de gemeenteraad. Volgens de lokale man van Milieudefensie is alleen gekeken naar een zeldzaam, weertype met zuidoostenwind. Dan is de piek van de vervuiling wel hoog en het resultaat van Longen van de Stad dus ook navenant erg goed. Maar om aan te tonen dat de hele binnenstad er beter van wordt, moet nieuw onderzoek ook andere weertypes bekijken. Om zo voor het hele jaar een beeld van de effecten te meten. Dat is ook de norm waar de gemeente Eindhoven op afgerekend wordt.