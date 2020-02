Meer overlast alcohol en drugs in centrum Eindhoven

EINDHOVEN - De overlast van alcohol- en drugsverslaafden neemt toe in de Eindhovense binnenstad. Het aantal meldingen bij de politie over alcohol- en drugsoverlast in het centrum is gegroeid van circa 140 in 2016 tot circa 250 in 2019. In totaal 181 mensen kregen vorig jaar een waarschuwing of boete. In 2016 lag dat aantal nog op 34.