Meer reuring op Strijp-S, daar gaan de plintenregisseurs voor zorgen

Sinds januari zitten Job Koop en Tim Hendrikx van het bureau ‘MOOI lost op’ twee keer in de week op het kantoor van Park Strijp Beheer, maar liever lopen ze een rondje op Strijp-S. Helaas is persoonlijk contact met ondernemers door corona wat moeilijker, want dat is de prettigste kant van hun job als plintenregisseurs. Tijdens de lockdown zijn ze vast aan de slag gegaan met de al verhuurde plinten aan de Torenallee, een deel van de Spoorzone en de gevel van het Videolab. Een blikvanger is het enorme testbeeld op de gevel. ,,Die wilden we snel onder handen nemen, want dit gebouw dreigde in het niet te vallen door de gebouwen er omheen. Het verdient het om wat meer in de spotlight te staan. Maar ook met de Vershal zijn we aan de slag gegaan. Samen met Trudo en een architectenbureau kijken we hoe dit beter kan gaan lopen.”

Zorgen voor reuring

Het vullen van de plinten, de lege ruimtes op de begane grond, van de bouwen op Strijp-S is hun opdracht. Zorgen voor reuring. En dat gaat goed. In die zin dat er bijna niets leeg staat. ,,Het is een gewilde plek, dus vullen lukt wel. Wat wij doen is meer cureren, dus de juiste huurder vinden, die past bij het pand, de plek en Strijp-S”, licht Koop toe. Dat betekent soms ook dat ze de eigenaar van het pand moeten verleiden. ,,Wij willen geen kantoren of parkeergarages in de plinten, maar winkels, sportscholen, horeca of kunst. Dingen waar bewoners en bezoekers van Strijp-S behoefte aan hebben.” Misschien later zelfs ooit een school of een kinderdagverblijf.

Momenteel zijn Koop en Hendrikx druk bezig met de drie laatste gebouwen op de Philitelaan: Lux, Bold en Next. ,,Hier kom je Strijp-S binnen en de plinten liggen goed in het zicht. Ideaal als brand Avenue met merken die bij Strijp-S horen. Urban merken, waarvoor mensen speciaal komen. We zijn bijvoorbeeld erg blij met Van Moof fietsen in Lux. Gebouw Next is gereserveerd voor duurzame mobiliteit, elektronica, muziek of design. In Bold komt binnenkort de Art Gallery van Roy Covalenco. De inkt van het contract is net droog.”

Verheugen op fase 4

De plintenregisseurs verheugen zich nu op fase 4, het gebied tussen Torenallee, Glaslaan, Kastanjelaan en Ingenieur Kalffstraat. Dit moet het makerskwartier worden, met bijvoorbeeld ateliers en detailhandel . ,,Hier worden we in een vroeg stadium bij betrokken. Behalve over de programmering, denken we ook mee ook over de grootte, hoogte en hoeveelheid van plintruimten.”