Meer ruilen en minder kopen dankzij ‘Krijg de Kleertjes’

Zowel Annemarie Venhuizen, die ruilavonden houdt in wijkcentrum de Mortel, als Lotte van der Zanden, die onlangs de maandelijkse ruilmorgen in wijkcentrum de Werf overnam, kwamen ooit binnen als bezoekster bij Krijg de Kleertjes. Lotte van der Zanden nam het in januari over van haar voorganger Esther, die 1,5 jaar geleden een tweede locatie opende in Mensfort. Venhuizen zorgde er vijf jaar geleden voor dat het burgerinitiatief met ruilpunten door het hele land ook in Eindhoven actief werd.