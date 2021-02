‘Meer rust moet centraal staan bij herziening luchtruim, niet het proppen van meer vliegtuigen in de lucht’

EINDHOVEN - Door het Nederlands luchtruim slimmer in te delen, moet over enkele jaren efficiënter, stiller en schoner gevlogen kunnen gaan worden.

Door hoger te vliegen ontstaat minder overlast op de grond. Maar ook komt door een slimmere indeling een verdere groei van het aantal vluchten binnen handbereik.

Aan de ‘luchtruimherziening’ wordt momenteel druk gesleuteld. Een eerste procedurele stap is het recente gereedkomen van het eerste ontwerp voor dat opnieuw ingedeelde luchtruim. Volgens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is er in dit stuk echter sprake van een valse start.

,,In het ontwerp wordt de herziening simpelweg gebruikt om nog meer vliegtuigen in het luchtruim te kunnen proppen. Terwijl het uitgangspunt juist 'meer rust’ zou moeten zijn", zegt woordvoerder Bernard Gerard van BVM2, waarbij 33 organisaties in Zuidoost-Brabant zijn aangesloten. BVM2 heeft op het ontwerp dan ook een zienswijze ingediend.

Militair oefengebied

In dat stuk is onder meer sprake van de opheffing van een militair oefengebied in het zuiden van Nederland. Een ander oefengebied, in het noorden van het land, wordt uitgebreid. In totaal moet er een oefenzone ontstaan van 55 x 55 kilometer, voor een groot deel gelegen boven de zee en een stuk van noord-west-Duitsland. BVM2 vreest echter dat dat voor Zuidoost-Brabant niet zo heel veel winst oplevert.

Sterker nog, door de voorgenomen heropening van vliegbasis Vredepeel, zal de overlast van vliegtuigen -met name F35's- per saldo gaan toenemen, voorziet Gerard.

,,Het staat er niet met zoveel woorden in, maar wij achten de kans groot dat die straaljagers straks ook vaker in het luchtruim boven Eindhoven en omgeving terecht zullen komen. Ze zijn tenslotte wel in Volkel -en straks wellicht ook op Vredepeel- gestationeerd.”

Uitkoop of compensatie

Een van de uitgangspunten van de luchtruimherziening is het bundelen van in- en uitvliegroutes. Vliegtuigen gaan strakker de voorgeschreven routes vliegen en mijden daarbij de dichtstbevolkte gebieden. Veel meer nog dan nu het geval is, worden ‘glijvluchten’ gevlogen.

Daarbij zijn minder dalende en klimmende manoeuvres bij de landing en na het opstijgen nodig, hetgeen geluidswinst oplevert.

,,Dat kan vooruitgang betekenen”, erkent Gerard, ,,maar het kan ook voor een beperkt aantal mensen die recht onder zo'n ‘buis’ wonen, juist een grote toename van geluid opleveren. In die gevallen moet uitkoop óf compensatie zodat een woning geïsoleerd kan worden, mogelijk zijn. Zoals dat ook in 1983 is gebeurd toen de baan van Welschap werd gedraaid en een aantal woningen binnen de 40Ke-zone kwamen te liggen", aldus Gerard.