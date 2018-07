Meer sporten in regio Eindhoven en Helmond, maar minder 'bij de club'

Op studentenstad Delft na doen in geen enkele van de veertig grootste steden in Nederland zoveel inwoners aan sport als in Eindhoven. En het aantal sportende Helmonders is de afgelopen jaren het hardst gestegen, vergeleken met de andere steden.

Dat blijkt uit het sportdeelnameonderzoek van sportkoepel NOC-NSF, maandelijks uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK onder mensen tussen de 5 en 80 jaar. Bijna zeventig procent van de Eindhovenaren in die leeftijd, bijna 142.000 inwoners, sport minimaal één keer per week. Dat gebeurt bij sportclubs maar bijvoorbeeld ook hardlopen, fietsen en fitnessen buiten lidmaatschappen om, zijn in de cijfers meegenomen.

Inhaalslag

Dat Eindhoven zo sportief is, komt volgens NOC-NSF onder meer door de aanwezigheid van studenten en de nadruk die de stad sinds enige jaren legt op zogenoemde urban sports: onder meer breakdance, skateboarden en bmx. In de stad behoort die categorie inmiddels tot de vijf kernsporten. Ook wordt in Eindhoven relatief veel gehockeyd. In Helmond is het aantal sporters sinds 2013 met bijna zestien procent toegenomen. De stad maakt daarmee een inhaalslag, al scoort Helmond daarmee met ruim 62 procent nog onder het landelijk gemiddelde van 64 procent.

Er wordt dus steeds meer gesport, toch laten meer mensen clubs links liggen. Grote, traditionele sportbonden zoals voetbalbond KNVB, tennisbond KNLTB en de Nederlandse Golf Federatie zien de ledenaantallen teruglopen. Niet alleen in Zuidoost-Brabant, ook in de rest van Nederland is dat de tendens. In Zuidoost-Brabant zagen de tien grootste sportbonden hun ledenaantallen zakken van bijna 177.000 in 2015 naar ruim 170.000 het afgelopen jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van NOC-NSF.

Grootst

Van de bij bonden aan gesloten sporten is voetbal in de regio nog steeds veruit het grootst, gevolgd door tennis en golf. Landelijk gezien gaat de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) het hardst achteruit. De bond moest het vorig jaar met 22.000 lidmaatschappen minder dan dan een jaar eerder. Voetbalbond KNVB had in 2017 14.000 opzeggingen, tennisbond KNLTB 12.000.