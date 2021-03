‘Meer vaart nodig in aanpak problemen met verwarden in Oost-Brabant’

Daan rijdt met zijn felgele stembus door Eindhoven op zoek naar positieve teksten: ‘Erover praten is het begin van de oplossing’

1:29 EINDHOVEN - Daan van Gils uit Eindhoven trok deze verkiezingsdag de aandacht in zijn stad. Met zijn felgele stembus reed hij langs de stemlocaties. Iedereen mocht er een boodschap opschrijven. Zo wilde hij de mensen dichter bij elkaar brengen, want hij merkte een tweedeling in het land. ,,We mogen het met elkaar oneens zijn, maar we hoeven elkaar niet de tent uit te vechten.”