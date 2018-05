Meer vraag naar vrijwilligers in regio Eindhoven

Oran­je-Rood maakt zich op voor hoc­key-invasie

14:53 De hockeymannen van Oranje-Rood spelen zaterdagmiddag voor een paar duizend toeschouwers tijdens hun eerste play-offduel om de landstitel tegen Kampong. De wedstrijd in Eindhoven begint om half 4. Een dag later is op hetzelfde tijdstip de return in Utrecht. Bij een gelijke stand volgt op Hemelvaartsdag de beslissing in Utrecht. Deze eventuele derde wedstrijd wordt om 12.15 uur gespeeld.