Meer vrouwen in de Eindhovense politiek is een goed idee, maar kritiek is er ook

EINDHOVEN - Een plan om meer vrouwen te interesseren voor de Eindhovense politiek kan rekenen op brede steun in de Eindhovense gemeenteraad. Ook is er wat kritiek: ,,Het is aan de politieke partijen zelf om te zorgen dat ze een afspiegeling zijn van de diverse maatschappij”, aldus Fatimzahra Chahim van de VVD.

Met 14 vrouwen tegenover 31 mannen is de verhouding in de Eindhovense gemeenteraad niet bepaald in evenwicht, zo vinden de Eindhovense raadsleden Jorien Migchielsen, Marjolein Senden en Eva de Bruijn. Volgens de drie deinzen vrouwen terug voor de haantjescultuur, twijfelen ze over hun capaciteiten en vinden ze de politiek moeilijk te combineren met bijvoorbeeld hun werk en kinderen.

Omslag

Eind vorig jaar kwamen ze met een plan dat voor een omslag moet zorgen. Betere informatievoorziening over het gemeenteraadswerk, meer aandacht voor opleidingsmogelijkheden en bijeenkomsten om geïnteresseerde vrouwen over de streep te trekken. Ook willen ze een mentorprogramma waarbij kandidaten gekoppeld worden aan een vrouw met ervaring in de politiek.

De drie initiatiefnemers willen verder dat er een onderzoek komt naar hoe de diversiteit in de gemeenteraad te verbeteren is. Wat kan er bijvoorbeeld veranderen aan de mores, debatcultuur en vergadertijden om mannen en vrouwen gelijke kansen te bieden. Ze stelden zelf al een pamflet op om alle politieke partijen bewust te maken om een kandidatenlijst samen te stellen die een goede afspiegeling is van de bevolking.

Enthousiast

Het voorstel werd dinsdagavond door de gemeenteraad overwegend enthousiast ontvangen. ,,Goed om meer vrouwen te stimuleren om voor de politiek te kiezen”, aldus commissielid Petra Strijbos van de LPF. Ook volgens Bep van de Wiel is het belangrijk dat vrouwen goed vertegenwoordigd zij. ,,Wij kijken soms toch op een andere manier naar vraagstukken”, stelde het commissielid van 50Plus.

Daar was ook Chahim van de VVD het wel mee eens maar over het plan van de drie initiatiefnemers was ze minder enthousiast. ,,Ik vind dat partijen zelf gaan over hun mensen en dat diversiteit niet kan worden opgelegd. Vrouwen moeten in de gemeenteraad omdat ze goed zijn, niet omdat ze vrouw zijn.”

Kwaliteit

Volgens Eva de Bruijn (GroenLinks) wordt partijen ook niks opgelegd met het plan. ,,En natuurlijk gaat het om de kwaliteit van de raadsleden. Maar een raad die een brede afspiegeling is van de maatschappij, neemt ook betere besluiten. Dat is ook kwaliteit.”