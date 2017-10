Méér zij-instromers in techniek dankzij Eindhovens plan

Het project, gefinancierd door de overheid, is opgezet door onder meer Werkgevers Zuidoost-Brabant met als doel mensen vanuit andere branches om te scholen voor een technische baan. Met de projecten MKB Werkt!, De Techpool, de Startersbeurs en het Philips Werkgelegenheidsplan is de organisatie geslaagd in zijn missie.

Feestelijk

Om het feestelijk moment te markeren waren er bloemen voor Duwayne Remst en Marcos Boot die als respectievelijk ‘nummer’ 739 en 740 van het sectorplan worden opgeleid tot 3D-meettechnicus bij VDL ETG. “Dit is een hele mooie kans voor ons”, zei Marcos Boot uit Bemmel, die vorig jaar na een reorganisatie zijn baan bij Defensie verloor.

Duwayne Remst (afkomstig uit Oss) heeft voor het opleidingstraject zelfs zijn vaste baan in de logistiek opgezegd: “Ik zie hier in de toekomst meer kansen”. Die kansen zijn er zeker, dankzij een pittig opleidingstraject. Bedoeling is dat ze in de toekomst modules gaan meten van machines die gebruikt worden in de EUV-technologie voor de chipindustrie. “Het duurt zeker twee jaar voor ze zichzelf echt vakman op dit gebied kunnen noemen”, aldus Gerard Hermkens, qualitymanager van VDL ETG.

Bloemen