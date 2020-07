Meerdere auto's botsen op A2 bij Eindhoven, file richting zuiden

Michaël Maria na avontuur in Australië tijdelijk terug bij PSV

17:30 Michaël Maria (25) is zeven jaar na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van PSV tijdelijk terug bij de club. Hij traint mee bij het beloftenteam om zijn conditie op peil te houden. Laatstelijk was de voormalig jeugdspeler actief bij Adelaide United in Australië.