Meerdere kandidaten voor overname failliete Servicebioscoop Zien Eindhoven

Vorige week sprak de rechtbank in Breda het faillissement uit over de bioscoop. Tegenvallende bezoekersaantallen leidden ertoe dat de cinema de salarissen niet meer kon betalen. Volgens de directie is de toenemende concurrentie in combinatie met het mindere voorjaar de oorzaak. Curator Donders zegt dat onderzoek naar de achtergrond van het faillissement even geen prioriteit heeft.

Spoedig

,,Er wordt hard gewerkt aan een overname, waarbij we proberen te bewerkstelligen dat het pand, de spullen en de mensen overgenomen worden. Of dat volledig gaat lukken, is nog niet te zeggen. Er zijn meerdere kandidaten waarmee we in gesprek zijn. Nee, over wie dat zijn of om welke soort bedrijven het gaat, kan ik ook niet uitwijden. Of ik er een goed gevoel over heb? Ook daar kan ik niks zinnigs over zeggen. En een termijn kan ik ook niet noemen. Zo spoedig mogelijk, zou ik zeggen, maar we nemen wel zoveel tijd als nodig is."