Meerdere middelbare scholen in zuidoost Brabant maandag gesloten

In ieder geval blijven het Sondervick College in Veldhoven, het Frits Philips Lyceum in Eindhoven, Were Di in Valkenswaard, het Van Maerlant Lyceum Eindhoven en het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond gesloten voor één dag. Of ze dinsdag weer opengaan, laten de scholen op maandagmiddag weten. Door de sluiting vallen de praktijklessen uit en krijgt iedereen online les.