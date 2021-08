Meerdere partijen hard- en softdrugs, wapens en een hennepdrogerij aangetroffen in Vaartbroekse woning

Per toeval

Agenten troffen de lading met verdovende middelen en verboden spullen per toeval aan. Een vrouw was bij haar ex-man naar binnengedrongen in Vaartbroek. Ter plaatse trof de politie buiten de woning bloedsporen aan. Ook was een ruit ingeslagen. In de woning waren de ex-partners met elkaar in conflict, waarna de politie optrad om de ruzie tussen het voormalig stel te sussen. Ook verleende ze eerste hulp bij de vrouw omdat zij gewond was aan haar hand.