Meerdere trainers Eindhoven Atletiek staan vierkant achter Robert de Wit: ‘Er is een vies spelletje gespeeld’

Meerdere trainers van Eindhoven Atletiek spreken schande van de manier waarop Robert de Wit door de club aan de kant is gezet . Denny Kreekel verklaart zich solidair en legt zijn taken per direct neer, Theo Basstein gaat vooralsnog door. ,,Het is allemaal flink opgeblazen”, benadrukt Kreekel.

Naast Basstein en Kreekel zijn er nog enkele trainers die zich achter De Wit scharen. De drievoudig deelnemer aan de Olympische Spelen werd weggestuurd na een nieuw incident. Een jeugdlid had een klacht ingediend over ongewenste opmerkingen, eerder kreeg De Wit al een tik op de vingers en twee jaar proeftijd vanwege ‘verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag’ tegen een meerderjarige atlete. Basstein en Kreekel vallen over het meest recente incident. ,,Mijns inziens een wraakactie van een pupil. Er is een vies spelletje gespeeld”, zegt Kreekel.

‘Dwarse puber’

Volgens Basstein gaat het om een ‘dwarse puber’, die al meerdere trainers van de club heeft geschoffeerd. De Wit verklaarde zelf dat hij die puber ‘verbaal flink heeft aangepakt’ tijdens een training. ,,Robert is op basis van dat incident zonder hoor of wederhoor weggestuurd. Dat is schandalig. Elke vereniging moet juist blij zijn met een trainer zoals Robert, een goudeerlijke gast. Hij heeft de club mede groot gemaakt en wordt nu als een crimineel weggezet. Dat het bestuur dan roept dat ze de veiligheid van de atleten moeten waarborgen, is hypocriet”, vindt Basstein, die De Wit al ruim 40 jaar kent. Ook Kreekel trainde al samen met De Wit, toen die nog topsporter was.

Op het eerste incident, waarbij De Wit verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een atlete van in de twintig vertoonde, gaan Kreekel en Basstein niet al te diep in. Kreekel: ,,Robert heeft daar een reprimande voor gehad. Juist dan moet je als er iets gebeurt het tot op de bodem uitzoeken. Dat is nu niet gebeurd.” Kreekel, die zelf bij de marechaussee werkt, maakt zijn punt ook deels ‘uit zelfbescherming’. ,,In zulke kwesties sta je als man met 3-0 achter. Zie dan maar eens te bewijzen dat het niet zo is. Dat is verdomde lastig.” Basstein gaat nog een stapje verder en voelt zich als trainer ‘kwetsbaar’ nu De Wit weg is gestuurd. ,,Ik voel me niet veilig bij dit bestuur. Stel dat ik een keer uit mijn slof schiet bij een training. Ben ik dan de volgende die moet vertrekken?”

Professionals