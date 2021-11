Meerdere vluchten niet vertrokken van Eindhoven Airport door dichte mist, een vlucht geannuleerd

‘Bijzonder en kwetsbaar’ gebied Best krijgt nieuw gezicht: nertsen­farm snel gesloopt

BEST - Nog voor het einde van dit jaar wordt de leegstaande nertsenfarm gesloopt. Als alles goed gaat, zou dan in 2023 gestart kunnen worden met het bouwrijp maken van de grond en de verkoop van de kavels. Het gebied rondom Heuveleindseweg, Heikantweg en Seinheuvel in Best gaat in de komende jaren volledig op de schop.

