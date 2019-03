Meerderheid voor groeistop Eindhoven Airport, maar proefcasus gaat gewoon door

Een ‘time out’ voor Eindhoven Airport, bepleit door D66 en ChristenUnie, bleek kreeg gisteren steun te krijgen van een meerderheid in de Tweede Kamer. Bij provinciebestuurder Christophe van der Maat (VVD) is het pleidooi van de twee coalitiepartijen bijzonder slecht gevallen. Zeker omdat in deze regio de discussie over de toekomst van de luchthaven nog volop gaande is. Hij spreekt van ‘respectloze verkiezingsretoriek’.

Van der Maat zegt dat hij ‘met stuitende verbazing’ kennis nam van de uitlatingen die Jan Paternotte (D66) en Eppo Bruins (CU) deden. ,,Terwijl wij hier in de provincie met een zorgvuldig proces bezig zijn om de toekomst van de luchthaven te onderzoeken, schrijven zij eventjes voor wat er moet gebeuren”, stelt hij vast. ,,Ik noem dat respectloos en goedkoop. Wij gaan dan ook gewoon door met de proefcasus.”

Vertrouwen

Voor die proefcasus bestuderen allerlei betrokken partijen toekomstscenario’s voor de luchthaven. Eind april brengt verkenner Pieter van Geel hierover zijn ‘zo breed mogelijk gedragen’ advies uit aan de minister. Voor dat proces hebben de huidige politieke ontwikkelingen volgens Van Geel geen directe gevolgen. ,,De zorgen voor hinder en overlast zoals verwoord door de leden van Tweede Kamer herkennen we en zullen zeker een belangrijke rol spelen in mijn advies”, laat hij weten. Hij zegt erop te vertrouwen dat het advies ‘een grote rol’ zal spelen bij de discussies in Den Haag.

Ook voor de Eindhovense wethouder Monique List (VVD) zijn de ‘uitlatingen in verkiezingstijd’ geen enkele reden om met de proefcasus te stoppen. ,,Leuk dat landelijke politici hier nu iets over roepen. Maar wij gaan gewoon door om op een open en constructieve manier een uitgebalanceerd advies aan de minister te kunnen uitbrengen. Daarbij is altijd gesteld dat groei geen uitgangspunt is.”

Afwachten

Klaas Kopinga, voorman van de omwonenden die verenigd zijn in de BOW, is weliswaar verheugd over de onverwachte steun uit Den Haag. Desalniettemin zou ook hij zou het ‘niet elegant’ vinden als er nu al een besluit werd genomen over de Eindhovense luchthaven. Ook Kopinga wil het advies van Van Geel afwachten. ,,We moeten eerst weten wat er te winnen is met stillere en schonere vliegtuigen, schonere brandstof en hinderbeperkende maatregelen. Die aspecten zullen ook ongetwijfeld deel uitmaken van het advies.”

Aan dat laatste refereert ook Eindhoven Airport, dat zich verder op de vlakte houdt. ,,We begrijpen dat leefbaarheid en duurzaamheid voor velen een belangrijke rol spelen, maar tegelijkertijd constateren we dat er een proces loopt, namelijk de proefcasus. Dat is nog volop gaande; wij wachten het advies af.”

‘Steentje in de vijver’