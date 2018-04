Meerhoven loopt warm voor Buurauto

Met meerdere gezinnen één elektrische auto delen en daardoor een duurzamere buurt creëren, dat is het idee van Buurauto. In 2016 startte Johan Janse samen met Alex de Woerd dit bedrijf en inmiddels is het actief in onder andere Breda en Rotterdam. Maandagavond stond Janse, tevens verkeerskundige, voor een groep enthousiaste Meerhovenaren die wel oren hebben naar het initiatief.

Droom

Dat Buurauto naar Meerhoven komt is te danken aan de voorzitter van de buurtvereniging, Harry van der Kallen. Hij spreekt zelfs van een droom die uitkomt als het initiatief in zijn wijk komt. ,,Twee jaar geleden zijn we hier al mee begonnen maar toen is het niet concreet geworden. Nu hadden we dertig aanmeldingen." Volgens Van der Kallen is er voor Meerhoven nog een probleem dat opgelost kan worden met Buurauto. ,,Deze wijk heeft veel parkeerproblematiek. Er zijn simpelweg te weinig plekken voor alle auto's."

Sociaal initiatief

Als het bedrijf naar Meerhoven komt, is het de bedoeling dat vijf of zes huishoudens samen gaan doen met één auto. Deze komen te staan bij openbare laadpalen voor elektrische auto's verspreid over de wijk. Via een app kan de auto worden gereserveerd en ontgrendeld. ,,Wij zijn een sociaal initiatief, idealiter leren mensen hierdoor hun buren kennen en vormen ze zelf de regels over het gebruik, zonder tussenkomst van ons", vertelt Janse.

De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet. ,,Wij juichen dit heel erg toe. Het komt de verbindingen en bereikbaarheid ten goede", aldus gebiedscoördinator Arno van den Broek.

Nooit alleen

Qua kosten is het rijden van een deelauto volgens Janse vergelijkbaar met een benzineauto. ,,Men hoeft niet te denken dat ze veel goedkoper rijden bij ons maar het loont wel als de tweede auto toch stil staat. Bovendien sta je nooit alleen in de middle of nowhere. Als je strand, regelen wij een nieuwe auto."

Uit de zaal volgen voorzichtig positieve geluiden van de buurtbewoners. Niet iedereen is het er mee eens dat een digitale groepschat nodig is. Anderen zien vooral voordelen. ,,We eten thuis geen vlees en hebben zonnepanelen maar wel twee auto's voor de deur."