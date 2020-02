Meerhoven wil dat plastic afval wordt opgehaald

Het Eindhovense gemeentebestuur neemt zijn verantwoordelijkheid niet als het gaat om het oplossen van het probleem van bijzetafval, vindt de bewonersvereniging Meerhoven.

Hans Vermeeren h.vermeeren@ed.nl

Eindhoven - Er is een simpele maar doeltreffende oplossing voor de problemen met bijzetafval in Eindhoven: gratis verpakkingszakken beschikbaar stellen voor plastic afval en die zakken regelmatig huis-aan-huis ophalen. Dat schrijft voorzitter Ruben Trieling van de bewonersvereniging Meerhoven in een gepeperde brief aan het stadsbestuur.

Volgens de bewonersvereniging zijn de steeds groter worden problemen met bijzetafval in de stad vooral te wijten aan de lakse houding van het stadsbestuur. Dat legt in de ogen van de bewonersvereniging ten onrechte de verantwoordelijkheid voor het probleem bij de inwoners, in plaats van zelf de problemen te laten oplossen.

Met de brief reageren de bewoners van het stadsdeel Meerhoven op uitspraken van de Eindhovense wethouder Rik Thijs (GroenLinks) van milieu in een recent artikel over bijzetafval in deze krant. Thijs zei in dat artikel dat volgens hem vooral sprake is van een mentaliteitsprobleem onder de Eindhovenaren. Hij werkt daarom aan een boetesysteem.

Uit onderzoek van de Eindhovense afvalinzamelaar Cure is namelijk gebleken dat afvalcontainers waar grote hoeveelheden afval bij geplaatst zijn, het zogenoemde bijzetafval, meestal niet vol zijn. Er is, met andere woorden, sprake van gemakzucht.

Volgens Meerhoven zit het probleem ‘em vooral in de te krappe capaciteit van de afvalcontainers voor plastic afval. Die zitten bovendien snel vol omdat de draaiklep te klein is voor de afvalzakken die er in moeten worden gepropt, Daardoor raakt de klep veelvuldig verstopt, en dat leidt dan weer tot het vermaledijde bijzetafval.

,,De beste oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een perscontainer voor die afvalzakken", schrijft bewonersorganisatievoorzitter Trieling aan het Eindhovense college van B en W. Zo’n pers zorgt ervoor dat de capaciteit van de containers drastisch toeneemt.

Maar nog verstandiger is het om het plastic afval voortaan huis-aan-huis op te halen in speciaal daarvoor door het gemeentebestuur verstrekte afvalzakken, vindt de Meerhovense bewonersorganisatie. Dat gebeurt onder meer al in Veldhoven en in Helmond. In Veldhoven wordt het plastic afval eens per week opgehaald, in Helmond is dat een keer in de twee weken het geval.

Milieuwethouder Rik Thijs laat via zijn woordvoerder in een reactie weten dat hij snel in gesprek gaat met de bewonersvereniging over de vanuit Meerhoven aangedragen oplossingen voor bijzetafval. ,,Het blijft een hardnekkig probleem in de stad en een grote ergernis voor omwonenden van een container. ”